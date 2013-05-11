phedorov1evgeniy

Евгений Федоров phedorov1evgeniy

 
37 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Разработка сайтов и интернет магазинов под ключ с гарантией качества!

Разработка сайтов и интернет магазинов под ключ в сроки с гарантией качественного результата!

Разработка продуманных дизайнов с удобным юзабилити от а до я.

Все cms оптимизируются под продвижение в поисковых системах.

Также может проводится оптимизация под ваши ключивые слова.

1 МЕСЯЦ ГАРАНТИЙНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ после разработки проекта.

Разработка на cms (в портфолио примеры работ):

1C-Bitrix

Magento

VamShop

MODx

UMI.CMS

Drupal

Amiro.CMS

HostCMS

OpenCart

Php Shop

WebAsyst Shop-Script

WordPress

Joomla

phpBB

Мы сделаем из вашего сайта продающий сайт, который будет приносить прибыль.

Отзывы заказчиков

romantruf
Роман 
44 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$600
10 баллов
12 лет назад
Сайт для Фонда Греко-Римской борьбы
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
selldigi
Евгений 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$250
1 балл
12 лет назад
Редизайн + верстка шаблона сайта
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Дизайн сайтов
2 отзыва
от $300
от 5 дней
нет рейтинга
HTML-верстка
1 отзыв
от $200
от 3 дней
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
от $200
от 3 дней
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $900
от 10 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $500
от 5 дней
нет рейтинга