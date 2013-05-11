Разработка сайтов и интернет магазинов под ключ с гарантией качества!
Разработка сайтов и интернет магазинов под ключ в сроки с гарантией качественного результата!
Разработка продуманных дизайнов с удобным юзабилити от а до я.
Все cms оптимизируются под продвижение в поисковых системах.
Также может проводится оптимизация под ваши ключивые слова.
1 МЕСЯЦ ГАРАНТИЙНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ после разработки проекта.
Разработка на cms (в портфолио примеры работ):
1C-Bitrix
Magento
VamShop
MODx
UMI.CMS
Drupal
Amiro.CMS
HostCMS
OpenCart
Php Shop
WebAsyst Shop-Script
WordPress
Joomla
phpBB
Мы сделаем из вашего сайта продающий сайт, который будет приносить прибыль.
Отзывы заказчиков
$600
10 баллов
12 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$250
1 балл
12 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Дизайн сайтов
2 отзыва
от $300
от 5 дней
нет рейтинга
HTML-верстка
1 отзыв
от $200
от 3 дней
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
от $200
от 3 дней
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $900
от 10 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $500
от 5 дней
нет рейтинга