philipp_bliznuk

Филипп Близнюк philipp_bliznukphilipp_bliznuk
Профессиональные навыки:
- Опыт работы с CMS Wordpress, Joomla и MODx. Базовые навыки разработки на PHP и JavaScript, есть опыт в html-верстке.
- Базовые знания и навыки работы на языке C++, Turbo Pascal и Delphi в среде Borland.
- Знаком с принципами работы операционных систем семейства Linux, уверенный пользователь OS Ubuntu.
- Настройка и поддержка различных серверов.
Профессиональный опыт:
июль 2011 – 2012 чп «Десятка» http://десятка.com.ua/
веб-разработчик
Используемые технологии:
- phpDesigner, Eclipse, Mozilla Firebug, PHP, JavaScript, Jquery
- MS Office, C++
Образование:
2009 — наст. вр. Харьковский Национальный университет им. В. Н. Каразина
Инженер физик
Владение язиками:
Английский - технический
Русский - свободно
Украинский - свободно
Личные качества:
- ответственность
- коммуникабельность
- пунктуальность