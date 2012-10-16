philipp_bliznuk

Профессиональные навыки:

- Опыт работы с CMS Wordpress, Joomla и MODx. Базовые навыки разработки на PHP и JavaScript, есть опыт в html-верстке.

- Базовые знания и навыки работы на языке C++, Turbo Pascal и Delphi в среде Borland.

- Знаком с принципами работы операционных систем семейства Linux, уверенный пользователь OS Ubuntu.

- Настройка и поддержка различных серверов.

Профессиональный опыт:

июль 2011 – 2012 чп «Десятка» http://десятка.com.ua/

веб-разработчик

Используемые технологии:

- phpDesigner, Eclipse, Mozilla Firebug, PHP, JavaScript, Jquery

- MS Office, C++

Образование:

2009 — наст. вр. Харьковский Национальный университет им. В. Н. Каразина

Инженер физик

Владение язиками:

Английский - технический

Русский - свободно

Украинский - свободно

Личные качества:

- ответственность

- коммуникабельность

- пунктуальность