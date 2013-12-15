Здравствуйте, уважаемые посетители моего профиля!
Пусть Вас не смущают временное отсутствие выполненных мной заказов на Weblancer (здесь я, как
Вы можете увидеть, довольно недавно) и необъемное портфолио (публикую работы только с разрешения
заказчика). Вы встретились с прекрасным автором. Как мне это доказать? Думаю, это будет несложно. Здесь, в разделе "О себе" я опишу все, что может Вас заинтересовать при рассматривании меня, как исполнителя какого-либо заказа. Я буду предельно честен в этом описании и подобной честности всегда жду от заказчика - умалчивания породят лишь недопонимание и сложности в работе. Если предоставленной информации окажется мало, буду рад ответить на любые вопросы.
Кратко о себе:
Меня зовут Мухин Иван (я не очень люблю официоза, поэтому называйте меня так, как Вам нравится).
Филологического образования не имею.
Стаж - если чистым, то примерно 4 года "в теме".
Грамотность - природная. В проверке орфографии не нуждаюсь, поэтому пишу в Блокноте, где ее нет. Полагаюсь на тщательную самостоятельную проверку текста после его написания.
Мои проекты: имею свой, немного подзаброшенный, но все же живой проект, в котором публикуются мои... мысли.Есть аккаунт на akak.ru, открытый недавно. Свежий профиль на Content Monster. Зарегистрировался на Web-3.ru забавы ради (вообще, хотел понять работу системы). Вы найдете ссылки в моем портфолио. Есть еще и другие проекты, но это мелочь. О, и кстати, есть пара публикаций в журнале для петербургских семей "ЛЕВ" в рубрике "Говорим, как Петербуржцы" под псевдонимом Иван Умнихин ("новое имя" придумала сестра, которая работает корректором этого журнала).
Тематики: любые, кроме строительства, недвижимости, политики и автотем. Тем не менее, если заказчик предоставляет текст для рерайта или нужно написать продающий текст на компанию, которая касается одной из вышеперечисленных тем, я возьмусь за заказ и выполню его с неизменным качеством.
Портфолио: пополняется только с разрешения заказчика. Если я спрашиваю у заказчика про возможность добавления статьи в портфолио, а он не отвечает, это засчитывается как положительный ответ!
Сроки: я не сдаю работы точно в срок, я сдаю их намного раньше. В таком случае, заказчик успеет хорошенько изучить статью (статьи) и, в случае каких-либо неувязок, отправить на оперативную доработку.
Что вы получите, заказав у меня текст:
От Вас я жду лишь выполнения своих обещаний.
Теперь, думаю, вам будет интересно прочесть про мой путь в профессиональной среде.
С языком я связался рано, продекламировав первую фразу еще в девятимесячном возрасте. Затем, в 3 года, была прочитана первая книга, в 5 - написано первое сочинение. Основы моего трепетного отношения к текстам и языку были заложены еще в те давние времена. Потом, в 9 лет - дебютные стихи, в 12 - статья (нет-нет, не уголовная, обычная рукописная статья для школьного журнала). Тут то, с помощью родственников, и стартовала моя копирайтерская карьера. Мои еще "сыроватые" тексты корректировала и редактировала сестра-филолог. Но потом она уехала в Санкт-Петербург, за ней следом другая сестра, которая тоже помогала мне (обе закончили школу с серебряной медалью). Пришлось вдаваться в дело самому.
Мне очень понравилось учиться - основные копирайтерские понятия (от ключевых слов и уникальности до шингла) я освоил играючи.В школе по русскому языку в основном были пятерки, но и четверки мне тоже ставили нередко - не хотел учиться по школьной программе, потому что считал (и до сих пор считаю) ее полным бредом. Будучи от природы грамотен (все говорили, что из-за чтения), я никогда не учил правила - они усвоились сами, как практическое знание, а не теория, по которой нужно каждое слово проверять. Несмотря на это, все тесты ЕГЭ -
и пробные и контрольный были написаны на пять. Благодаря написанию текстов, все знания поддерживаются и освежаются в памяти ежедневно, что является огромным плюсом этой работы.
Но вот, настала пора, когда я устал находить темы для новых статей самостоятельно. Захотелось карьеры и стабильности и здесь был один выход - биржа. Но так как конкуренция на открытых биржах (на таких я продавал статьи) была слишком высока, я решил податься на закрытую. И первой биржей, на которой я начал выполнять заказы стала Content Monster. Сдав тест по русскому языку и написав копирайт (тема: "Развитие шоу-бизнеса в РФ), я должен был ждать до семи дней, пока все не будет проверено. Чтобы не терять время зря, я решил совершенствоваться - нашел учебники по SEO (продвижение сайтов) и досконально изучил их. Это кардинально изменило мои тексты. Теперь в алгоритм написания добавлялись новые ступени - такие, как изучение запросов интернет-пользователей и оптимизация статьи под них. Получалось так, что работы, написанные мной, даже если заказчик не приводил ключевых слов, все равно оптимизировались и продвигали страницу в поисковых системах. Таким образом, я работаю дважды - и копирайтером и оптимизатором одновременно. Но я оставил это умение для особых заказов, которые хорошо оплачивались.
На Content Monster я не нашел хороших заработков, несмотря на то, что туда проходит максимум 25% из всех зарегистрировавшихся копирайтеров. Тем не менее, биржа дала мне бесценный опыт, за что я ей благодарен. Выполнив с десяток заказов, я слинял сюда - на Weblancer. И вот, я добавляю работы в портфолио и редактирую свое резюме. Такова моя история. И вывод в ней таков: копирайтерами и становятся и рождаются. Проверено.
Спасибо за внимание!