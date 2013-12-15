"Слово должно быть верным, действие должно быть решительным". Конфуций.

Здравствуйте, уважаемые посетители моего профиля!

Пусть Вас не смущают временное отсутствие выполненных мной заказов на Weblancer (здесь я, как

Вы можете увидеть, довольно недавно) и необъемное портфолио (публикую работы только с разрешения

заказчика). Вы встретились с прекрасным автором. Как мне это доказать? Думаю, это будет несложно. Здесь, в разделе "О себе" я опишу все, что может Вас заинтересовать при рассматривании меня, как исполнителя какого-либо заказа. Я буду предельно честен в этом описании и подобной честности всегда жду от заказчика - умалчивания породят лишь недопонимание и сложности в работе. Если предоставленной информации окажется мало, буду рад ответить на любые вопросы.

Кратко о себе:

Меня зовут Мухин Иван (я не очень люблю официоза, поэтому называйте меня так, как Вам нравится).

Филологического образования не имею.

Стаж - если чистым, то примерно 4 года "в теме".

Грамотность - природная. В проверке орфографии не нуждаюсь, поэтому пишу в Блокноте, где ее нет. Полагаюсь на тщательную самостоятельную проверку текста после его написания.

Мои проекты: имею свой, немного подзаброшенный, но все же живой проект, в котором публикуются мои... мысли.Есть аккаунт на akak.ru, открытый недавно. Свежий профиль на Content Monster. Зарегистрировался на Web-3.ru забавы ради (вообще, хотел понять работу системы). Вы найдете ссылки в моем портфолио. Есть еще и другие проекты, но это мелочь. О, и кстати, есть пара публикаций в журнале для петербургских семей "ЛЕВ" в рубрике "Говорим, как Петербуржцы" под псевдонимом Иван Умнихин ("новое имя" придумала сестра, которая работает корректором этого журнала).

Тематики: любые, кроме строительства, недвижимости, политики и автотем. Тем не менее, если заказчик предоставляет текст для рерайта или нужно написать продающий текст на компанию, которая касается одной из вышеперечисленных тем, я возьмусь за заказ и выполню его с неизменным качеством.

Портфолио: пополняется только с разрешения заказчика. Если я спрашиваю у заказчика про возможность добавления статьи в портфолио, а он не отвечает, это засчитывается как положительный ответ!

Сроки: я не сдаю работы точно в срок, я сдаю их намного раньше. В таком случае, заказчик успеет хорошенько изучить статью (статьи) и, в случае каких-либо неувязок, отправить на оперативную доработку.

Что вы получите, заказав у меня текст:

Полностью соответствующую вашему заданию статью.

Грамотно оформленное, стопроцентно читабельное содержимое.

Работу, сотворенную по всем правилам SEO.

Уникальность, которая понравится не только вам, но и поисковым системам.

Шестиступенчатое написание статьи: от сложного к легкому.

Любой вид текста: информационный, продающий, новостной, обзорный.

Понимание. Никто не идеален и никто не застрахован от неожиданностей. Если вы забудете что-то указать в ТЗ, не сможете оплатить работу или связаться (поверьте, с любым может случиться) - я не буду сразу же отказываться от всех работ и оставлять плохой отзыв. Терпение в данной ситуации - лучший друг. Со своей же стороны, я обещаю предоставить Вам хорошую скидку, если нарушу какое-либо правило.

От Вас я жду лишь выполнения своих обещаний.

Теперь, думаю, вам будет интересно прочесть про мой путь в профессиональной среде.

С языком я связался рано, продекламировав первую фразу еще в девятимесячном возрасте. Затем, в 3 года, была прочитана первая книга, в 5 - написано первое сочинение. Основы моего трепетного отношения к текстам и языку были заложены еще в те давние времена. Потом, в 9 лет - дебютные стихи, в 12 - статья (нет-нет, не уголовная, обычная рукописная статья для школьного журнала). Тут то, с помощью родственников, и стартовала моя копирайтерская карьера. Мои еще "сыроватые" тексты корректировала и редактировала сестра-филолог. Но потом она уехала в Санкт-Петербург, за ней следом другая сестра, которая тоже помогала мне (обе закончили школу с серебряной медалью). Пришлось вдаваться в дело самому.

Мне очень понравилось учиться - основные копирайтерские понятия (от ключевых слов и уникальности до шингла) я освоил играючи.В школе по русскому языку в основном были пятерки, но и четверки мне тоже ставили нередко - не хотел учиться по школьной программе, потому что считал (и до сих пор считаю) ее полным бредом. Будучи от природы грамотен (все говорили, что из-за чтения), я никогда не учил правила - они усвоились сами, как практическое знание, а не теория, по которой нужно каждое слово проверять. Несмотря на это, все тесты ЕГЭ -

и пробные и контрольный были написаны на пять. Благодаря написанию текстов, все знания поддерживаются и освежаются в памяти ежедневно, что является огромным плюсом этой работы.

Но вот, настала пора, когда я устал находить темы для новых статей самостоятельно. Захотелось карьеры и стабильности и здесь был один выход - биржа. Но так как конкуренция на открытых биржах (на таких я продавал статьи) была слишком высока, я решил податься на закрытую. И первой биржей, на которой я начал выполнять заказы стала Content Monster. Сдав тест по русскому языку и написав копирайт (тема: "Развитие шоу-бизнеса в РФ), я должен был ждать до семи дней, пока все не будет проверено. Чтобы не терять время зря, я решил совершенствоваться - нашел учебники по SEO (продвижение сайтов) и досконально изучил их. Это кардинально изменило мои тексты. Теперь в алгоритм написания добавлялись новые ступени - такие, как изучение запросов интернет-пользователей и оптимизация статьи под них. Получалось так, что работы, написанные мной, даже если заказчик не приводил ключевых слов, все равно оптимизировались и продвигали страницу в поисковых системах. Таким образом, я работаю дважды - и копирайтером и оптимизатором одновременно. Но я оставил это умение для особых заказов, которые хорошо оплачивались.

На Content Monster я не нашел хороших заработков, несмотря на то, что туда проходит максимум 25% из всех зарегистрировавшихся копирайтеров. Тем не менее, биржа дала мне бесценный опыт, за что я ей благодарен. Выполнив с десяток заказов, я слинял сюда - на Weblancer. И вот, я добавляю работы в портфолио и редактирую свое резюме. Такова моя история. И вывод в ней таков: копирайтерами и становятся и рождаются. Проверено.

Спасибо за внимание!