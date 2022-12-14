Сижу на фрилансе/удалёнке и правлю/делаю вёрстку из макетов
• Figma (забирать элементы, что-то подправить, наличие UI Kit - круто)
• HTML5/CSS3 (база)
• SASS/SCSS (хотел использовать sass, но по привычке стал тыкать скобки и точия, поэтому SCSS)
• jQuery (ворую компоненты через jQ, так же модифицирую их через CSS узнав их элемент через F12 в Хроме или же в самом jQ если надо менять скрипт) (хотя уже и сам чёт накликать толкового могу, только в этом нет необходимости)
• PHP (могу сделать валидацию формы или насадить вёрстку на WordPress)
• Чистая вёрстка (Мне не хочется, чтобы кто-нибудь захлебнулся в том, что я пишу, поэтому пишу только те элементы, что нужны, и где нужно, оставляю комментарии)
• Flexbox (Обычный и любимый стиль у моей вёрстки, хотя могу и Bootstrap подрубить)
• Адаптивная вёрстка через @media запросы (телефон, планшет, пк)(ну или при желании любое разрешение)
• Семантичная вёрстка (Это важно, я не тыкаю только дивы, а использую семант. теги, хоть и микро-разметку делать пока не умею, но для этого вроде как есть Yoast SEO, если сайт сажается на WP)
• БЭМ использую почти всегда, так как иногда есть вещи, которые лучше назвать своими именами
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