HTML-верстальщик

Сижу на фрилансе/удалёнке и правлю/делаю вёрстку из макетов

• Figma (забирать элементы, что-то подправить, наличие UI Kit - круто)

• HTML5/CSS3 (база)

• SASS/SCSS (хотел использовать sass, но по привычке стал тыкать скобки и точия, поэтому SCSS)

• jQuery (ворую компоненты через jQ, так же модифицирую их через CSS узнав их элемент через F12 в Хроме или же в самом jQ если надо менять скрипт) (хотя уже и сам чёт накликать толкового могу, только в этом нет необходимости)

• PHP (могу сделать валидацию формы или насадить вёрстку на WordPress)

• Чистая вёрстка (Мне не хочется, чтобы кто-нибудь захлебнулся в том, что я пишу, поэтому пишу только те элементы, что нужны, и где нужно, оставляю комментарии)

• Flexbox (Обычный и любимый стиль у моей вёрстки, хотя могу и Bootstrap подрубить)

• Адаптивная вёрстка через @media запросы (телефон, планшет, пк)(ну или при желании любое разрешение)

• Семантичная вёрстка (Это важно, я не тыкаю только дивы, а использую семант. теги, хоть и микро-разметку делать пока не умею, но для этого вроде как есть Yoast SEO, если сайт сажается на WP)

• БЭМ использую почти всегда, так как иногда есть вещи, которые лучше назвать своими именами

