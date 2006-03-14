Обещал выполнить работы в течение 30 дней согласно представленного ТЗ, за оговоренную сумму и на согласованных условиях оплаты. Мы со своей стороны выполнили все обязательства и дополнительно дали еще 7 дней запаса на непредвиденные обстоятельства. При проведении работ постоянно пропадал по несколько дней (аська показывает что он в онлайне, шлешь ему сообщения, а он не отвечает) и его приходилось искать всеми возможными способами, в т.ч. и через внутреннюю почты системы weblancer. Нам был предоставлен доступ на тестовый сервер, чтобы видеть ход работ. Но мы не видели неделями каких либо изменений. Когда спрашивали почему работы стоят, то получали ответ, что беспокоиться не надо, работы идут, просто они идут на локальном компьютере, а на тестовом давно не проводилось обновлений. В конечном итоге, были просрочены все сроки сдачи работ. Когда мы высказали свое возмущение, нам было сказано, что еще осталось совсем немного и работы будут полностью сданы. Когда же этот исполнитель представил якобы полностью выполненные работы, то обнаружелось, что они фактически не были выполнены (верстка отвратительная, целые разделы вообще не работали, так как не были сделаны, только для видимости были поставлены те или иные поля форм, само исполнение очень отдаленно напоминало то, что было описано в ТЗ, некоторые решения были сделаны вообще на уровне дилетанта). После этого он опять пропал, а когда мы его все таки смогли найти, то начались объяснения о якобы том, что сломался компьютер, но они нас не убедили и мы отказались от услуг такого исполнителя. Фактически работы сделаны так, что легче сделать заново, чем пробовать исправлять то что сделал этот исполнитель. Мы остались крайне не довольны и не рекомендуем другим пользоваться услугами этого человека, так как качество исполняемых им работ на уровне новичка-дилетанта, плюс человек склонен к обману своих заказчиков.