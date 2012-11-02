- ретушь фотографий;
- цветокоррекция;
- художественная обработка;
- обтравка изображений;
- фотомонтаж;
- верстка фотокниг.
Опыт более 3х лет.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Ретушь131 просмотр
- Ретушь150 просмотров
- Обтравка, замена фона161 просмотр
- Ретушь154 просмотра
- Ретушь160 просмотров
- Глубокая ретушь435 просмотров
- Ретушь167 просмотров
- Коллаж+художественная обработка153 просмотра
- Стилизация фотографии132 просмотра
- Обработка свадебной фотографии191 просмотр
- Ретушь студийного портрета158 просмотров