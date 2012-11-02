phoenixwr

Дарья phoenixwr

 
37 летРоссия/Белгород
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад

- ретушь фотографий;

- цветокоррекция;

- художественная обработка;

- обтравка изображений;

- фотомонтаж;

- верстка фотокниг.

Опыт более 3х лет.

[email protected]

Ретушь фото
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