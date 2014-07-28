фотографии для рекламы, дизайна, СМИ, интерьеров

Фотодженика - крупнейший фотобанк микросток в России.

Фотобанк Фотодженика работает как интернет-магазин, где за несколько минут можно купить фотографии, иллюстрации, векторы или аудио- и видеоролики для использования в рекламе и маркетинге, дизайне, СМИ, при создании веб-сайтов, оформлении интерьеров и т.д. Изображения приобретаются на лицензии Роялти Фри (Royalty Free), что позволяет использовать их без ограничений по времени, территории и тиражу.