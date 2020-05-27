photograph1996

Копирайтер, тексты на заказ
Представьте, что ваши доходы вдруг стали расти… нравится ощущение? А теперь самое время познакомиться.Меня зовут Ульяна, я – копирайтер.
Работаю с такими направлениями как :
–недвижимость
–строительство
– cпорт
– правильное питание
– общепит
– иностранные языки
– психология
– личностное развитие
– туризм
– handmade
– beauty
Почему нужно выбрать именно меня?
– для вас я всегда online
– быстрый срок выполнения заказа
– владею немецким и английским языком
– написание текстов в разных жанрах и стилях
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