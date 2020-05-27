photograph1996

Копирайтер, тексты на заказ

﻿Представьте, что ваши доходы вдруг стали расти… нравится ощущение? А теперь самое время познакомиться.Меня зовут Ульяна, я – копирайтер.

Работаю с такими направлениями как :

–недвижимость

–строительство

– cпорт

– правильное питание

– общепит

– иностранные языки

– психология

– личностное развитие

– туризм

– handmade

– beauty

Почему нужно выбрать именно меня?

– для вас я всегда online

– быстрый срок выполнения заказа

– владею немецким и английским языком

– написание текстов в разных жанрах и стилях