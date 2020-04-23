photoshoplux

Занимаюсь обработкой фотографий в таких редакторах как Adobe Photoshop, Adobe Lightroom.

Занимаюсьобработкой фотографий в таких редакторах

как Adobe Photoshop, Adobe Lightroom. Выполняюработы:

-ретушькожи(удалениешрамов, прыщей, синяков, разглаживаниекожи,выравнивание цвета, отбеливание зубов) - от 2 usd;

-пластика, если надо поменять форму

лица/носа/глаз,«ухудить» живот/ноги/руки/все, что

захотите - от 3 usd;

-обтравка(удалениефона вокруг предмета, замена фона на

белый или прозрачный, с естественной

тенью или без) - от 2 usd;

-предметная ретушь (дляинтернет магазинов, каталогов), работа

со светотенью, цветокоррекция,

обрезка/кадрирование - от 2 usd;

-фотомонтаж(перенособъекта с оного фото на другое, без

следов монтажа) - от 4 usd;

-Реставрация старых фотографий,

восстановление цвета - от 5 usd.

Ценыприблизительные, окончательнаяцена зависит от объема работы и сроков

сдачи. Пишите и мы обо всем договоримся.

Буду рад выполнить для вас работу.