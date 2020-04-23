photoshoplux

Занимаюсьобработкой фотографий в таких редакторах
как Adobe Photoshop, Adobe Lightroom. Выполняюработы:
-ретушькожи(удалениешрамов, прыщей, синяков, разглаживаниекожи,выравнивание цвета, отбеливание зубов) - от 2 usd;
-пластика, если надо поменять форму
лица/носа/глаз,«ухудить» живот/ноги/руки/все, что
захотите - от 3 usd;
-обтравка(удалениефона вокруг предмета, замена фона на
белый или прозрачный, с естественной
тенью или без) - от 2 usd;
-предметная ретушь (дляинтернет магазинов, каталогов), работа
со светотенью, цветокоррекция,
обрезка/кадрирование - от 2 usd;
-фотомонтаж(перенособъекта с оного фото на другое, без
следов монтажа) - от 4 usd;
-Реставрация старых фотографий,
восстановление цвета - от 5 usd.
Ценыприблизительные, окончательнаяцена зависит от объема работы и сроков
сдачи. Пишите и мы обо всем договоримся.
Буду рад выполнить для вас работу.