Web-программист (html/css/Java/JavaScript/php/MySQL/1С-Битрикс)
Html, dhtml, xml / css / Java, Javascript, ajax, jQuery / php4, php5 / MySQL
Верстка, программирование сайтов
Разработка персональных систем управления сайтом
Разработка сайтов на базе собственной системы управления контентом
Разработка сайтов на 1С-Битрикс ( сертификаты: http://dev.1c-bitrix.ru/learning/resume.php?ID=93137836-18603 )
Реализованные проекты:
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