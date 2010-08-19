php50

Илья Сопачев php50

 
41 годРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Web-программист (html/css/Java/JavaScript/php/MySQL/1С-Битрикс)

Html, dhtml, xml / css / Java, Javascript, ajax, jQuery / php4, php5 / MySQL

Верстка, программирование сайтов

Разработка персональных систем управления сайтом

Разработка сайтов на базе собственной системы управления контентом

Разработка сайтов на 1С-Битрикс ( сертификаты: http://dev.1c-bitrix.ru/learning/resume.php?ID=93137836-18603 )

Реализованные проекты:

7ml.ru

ae-vocal.com

art-stroy.su

atigroup.ru

bmw-autocity.ru

caraudio.su

cybrid.ru

elitegrandprix.com

energosvet.ru

enzobrera.com

hummeracademy.ru

icesymphony.org

ig-volga.ru

innosoyuz-rf.ru

iveco-sts.ru

katrinphoto.ru

kron-optika.ru

maxi-post.com

mirrico.ru

moipodarochki.ru

motorpage.ru

newsantex.ru

nord-dom.ru

rivart.ru

sportlegend.ru

strokes.ru

superglamur.ru

tjcollection.ru

x-mas2010.su

zebraproject.ru

PHPJavascriptMySQLHTMLCSSjQueryAjaxБитриксJava
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