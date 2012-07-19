php5engineer

Дмитрий Шинглов php5engineer

 
37 летРоссия/Краснодар
13 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
ООП: концепция, шаблоны. Базы данных: MySQL, PostgreSQL. CMF: Drupal, Zend

PHP, JavaScript

ООП: концепция, шаблоны

Базы данных: MySQL, PostgreSQL

CMF: Drupal CMS, Zend Framework

OC: Windows, Ubuntu, FreeBSD

PHPJavascriptMySQLPostgreSQLDrupalUbuntuFreeBSD
Копирайтинг
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от $1
от 1 дня
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Наполнение сайтов
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Переводы
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Редактирование и Корректура
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
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Стихи, Песни и Проза
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