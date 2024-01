php_develop

PHP developer

* знание php, MySQL, html, css, xml, базовые основы javascript, jQuery, AJAX, Java, С#

* умение работать c C#, C++, Аssembler, 1С и др.

*умение работать в Visual Studio, denver, apache, phpMyAdmin и др.

*Работала с Joomla и др ЦСМ системами.

PHP5, Javascript (Jquery) – средний, не использовался, 3 года опыта.

MySql – средний, 1 год назад, 3 года опыта.

C#, С++, ADO.NET, – средний, использую в настоящее время, 1 год опыта.

Html, CSS – эксперт, использую в настоящее время, 3 года опыта.