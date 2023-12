Вебмастер, Web-программист PHP и MySQL.

Ищу работу вебмастера, web-программиста PHP, MySQL. Создание сайтов, разработка интернет-магазинов, отдельных скриптов и модулей, поддержка и обновление сайтов. 25 лет, в/о (IT-технологии), английский. Специальные знания: PHP, MySQL, HTML/DHTML/CSS, JavaScript, Dreamweaver, Photoshop, Flash, ОС: WIN9x, Win Server 2003, Linux, вебсервера Apache и IIS5.

Примеры работ на PHP и MySQL: era.com.ua, jobplus.com.ua. Контакты: [email protected], Николай.

---------------

Webmaster, Web-programmer PHP and MySQL.

I Search for work webmaster, web-programmer PHP, MySQL. The creation web-sites, the development of the internet-shops, scripts and modules, support of the sites. 25 years, h/e (IT-technologies), english. The Special knowledges: PHP, MySQL, HTML/DHTML/CSS, JavaScript, Dreamweaver, Photoshop, Flash, OS: WIN9x, Win Server 2003, Linux, Apache and IIS5.

The examples of the work on PHP and MySQL: era.com.ua, jobplus.com.ua. Contacts: [email protected], Nikolay.