• Написание парсеров / грабберов / etc
• Сайты - визитки
• Онлайн - магазины
• SMS биллинги / подключение систем оплат
• Консультирование по защите серверов , а также самописных движков (cms, форумы, блоги, ..)
• Создание веб-сайта любой сложности (начиная от сайта-визитки до "сайтов под ключ")
• Технологии: PHP, MySQL, HTML, XML, Ajax, Jquery, Smarty, CSS, Javascript
• Установка и _создание_ движков по четким ТЗ
• Консультирование/Проверка на уязвимости
Опыт работы более 2-х лет
• Индивидуальный подход к каждому клиенту
• Не работаю с неадекватными заказчиками (!)
Форумы
- любые самописные
- IPB
- PhpBB
- vBulletin
- PunBB
CMS
- любые cамописные
- DLE
- Drupal
- Joomla
- Kandidat CMS
- MODx
- PHP-Nuke
Shop
- osCommerce
- VaM Shop
- Viart Shop
Коротко о главном:
Автономные самообновляющиеся системы, различные парсеров и грабберы контента, разработка cms, доработка модулей/расширение функционала, поиск и исправление уязвимостей в существующих продуктах.
Ценовая политика "Торг возможен":
Если Вам нужно что-то вроде скрипта "Hello world", то это почти бесплатно, если что-то более сложное, напрмер, интернет-магазин или граббер-парсер-синонимайзер с 5 ресурсов - то это уже нужно обсуждать =)
В любом случае, всегда можно договриться о цене и качестве работы, пишите - посмотрим и прикинем что к чему ;)