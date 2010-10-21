Php,mysql,ajax,html,css,парсеры,грабберы,cms,etc..

• Написание парсеров / грабберов / etc

• Сайты - визитки

• Онлайн - магазины

• SMS биллинги / подключение систем оплат

• Консультирование по защите серверов , а также самописных движков (cms, форумы, блоги, ..)

• Создание веб-сайта любой сложности (начиная от сайта-визитки до "сайтов под ключ")

• Технологии: PHP, MySQL, HTML, XML, Ajax, Jquery, Smarty, CSS, Javascript

• Установка и _создание_ движков по четким ТЗ

• Консультирование/Проверка на уязвимости

Опыт работы более 2-х лет

• Индивидуальный подход к каждому клиенту

• Не работаю с неадекватными заказчиками (!)

Форумы

- любые самописные

- IPB

- PhpBB

- vBulletin

- PunBB

CMS

- любые cамописные

- DLE

- Drupal

- Joomla

- Kandidat CMS

- MODx

- PHP-Nuke

Shop

- osCommerce

- VaM Shop

- Viart Shop

Коротко о главном:

Автономные самообновляющиеся системы, различные парсеров и грабберы контента, разработка cms, доработка модулей/расширение функционала, поиск и исправление уязвимостей в существующих продуктах.

Ценовая политика "Торг возможен":

Если Вам нужно что-то вроде скрипта "Hello world", то это почти бесплатно, если что-то более сложное, напрмер, интернет-магазин или граббер-парсер-синонимайзер с 5 ресурсов - то это уже нужно обсуждать =)

В любом случае, всегда можно договриться о цене и качестве работы, пишите - посмотрим и прикинем что к чему ;)