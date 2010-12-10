E-mail: [email protected]

Возраст: 23 года

Образование:

- магистр (факультет восточной филологии, специальность - арабский язык и литература, Таврический национальный университет им. Вернадского);

- языки: арабский, английский, турецкий (базовый), украинский, русский;

Дополнительно:

- уверенный пользователь ПК;

- знание MS Wordl, ABBYY FineReader, Prompt, Lingvo, навыки работы в Internet;

- в 2005 году закончила курсы - оператор ПК при Керченском профессионально-техническом строительном училище;

Личные качества:

- целеустремленность, ответственность, трудолюбие, коммуникабельность, пунктуальность, высокая организованность, желание учиться.