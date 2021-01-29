Меня зовут Андрей. Живу уже несколько в Индии.
Прошу не пугаться моего свежего профиля, я профессионал с большим опытом, в том числе на производстве.
Готов оперативно приступить, выполнить качественно и под ключ, до утверждения.
Интересно постоянное сотрудничество.
Будет приятно, если Вы, ознакомитесь с моим резюме и работами.
Чтобы обсудить детали – любой тип связи – чат/видео/аудио.
Спустя время вернулся на фриланс, с новым портфолио, которое для общего удобства собрал в отдельный кейс.
Много рекомендаций от реальных работодателей и полное соответствие своему резюме.
Все работы – мои.
Английский - разговорный
Заранее благодарен за внимание, Дмитриенко Андрей.
- Реклама в интернете и полиграфия
- Разработка многостраничной продукции
- Создание фирменного стиля, логотипов и концепций
- Web-дизайн, баннеры, элементы интерфейсов
- Подготовка для производства, ретушь и цветокоррекция
- Сувенирная и POSM продукция
- Видео-монтаж, анимация, заставки и реклама
- 3D-моделирование, проектировка и визуализация
facebook.com/andrew.dmitrienko
+79286262837
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- Кейс с моими работами34 просмотра