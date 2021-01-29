Дизайнер для вашей рекламы и бренда. Print/Web/Interface

Меня зовут Андрей. Живу уже несколько в Индии.

Прошу не пугаться моего свежего профиля, я профессионал с большим опытом, в том числе на производстве.

Готов оперативно приступить, выполнить качественно и под ключ, до утверждения.

Интересно постоянное сотрудничество.

Будет приятно, если Вы, ознакомитесь с моим резюме и работами.

Чтобы обсудить детали – любой тип связи – чат/видео/аудио.

Спустя время вернулся на фриланс, с новым портфолио, которое для общего удобства собрал в отдельный кейс.

Много рекомендаций от реальных работодателей и полное соответствие своему резюме.

Все работы – мои.

Английский - разговорный

Заранее благодарен за внимание, Дмитриенко Андрей.

st.fl.ru/users/ph/phurphu...

- Реклама в интернете и полиграфия

- Разработка многостраничной продукции

- Создание фирменного стиля, логотипов и концепций

- Web-дизайн, баннеры, элементы интерфейсов

- Подготовка для производства, ретушь и цветокоррекция

- Сувенирная и POSM продукция

- Видео-монтаж, анимация, заставки и реклама

- 3D-моделирование, проектировка и визуализация

vk.com/a.dmitrienko

facebook.com/andrew.dmitrienko

+79286262837

t.me/how.hight

[email protected]