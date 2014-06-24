piargruppeu

реклама раскрутка продвижение групп вконтакте Одноклассники фейсбук twitter

здравствуй,все услуги можно увидеть на нашем сайте http://piar-grupp.eu/

Скидывайте ссылки на ваши группу,страничку,профиль,пожелания,так проще консультировать и отвечать на вопросы.

Если Вы хотите заказать и у вас еще есть уточняющие вопросы,напишите нам в:

icq 564425374 скaйп majkl01041977или E-MАIL:[email protected]

1) Тип услуги,который вы выбрали.

2) Ссылку на группу(объект, пост, фото, видео и тд)

3) Количество вступивших, лайков, заявок и тд..

4) Куда Вам удобнее оплачивать: вебмани, яндекс деньги, киви, терминал.

5) уточняющие вопросы.