piarteams

Костя piarteams

 
43 годаРоссия/Екатеринбург
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Раскрутка и продвижение

Yandex-direct 1000руб/мес+оплата за клики

Google AdWords 1000 руб/мес+оплата за клики.

Begun 1000 руб/мес+оплата за клики

Стоимость продвигаемого слова: от 40 руб/мес.

Рассылка по доскам объявлений 500 руб. 50 досок.

Реклама в социальных сетях 1000 руб/мес+оплата за рекламу.

Создание сообщества (Дизайн аватара, наполнение информации об организации, создание опросов, обсуждений, размещение фото, видео) 9000 руб/мес.

Рекламный текст для эффективного функционирования вашего сайта 200 руб 1000 символов.

Уникализированный контент для вашего ресурса 250 руб 1000 символов.

Текст, направленный на продвижение вашего сайта в поисковых системах 200 руб 1000 символов.

Google AdsРекламный текст