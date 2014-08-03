Раскрутка и продвижение
Yandex-direct 1000руб/мес+оплата за клики
Google AdWords 1000 руб/мес+оплата за клики.
Begun 1000 руб/мес+оплата за клики
Стоимость продвигаемого слова: от 40 руб/мес.
Рассылка по доскам объявлений 500 руб. 50 досок.
Реклама в социальных сетях 1000 руб/мес+оплата за рекламу.
Создание сообщества (Дизайн аватара, наполнение информации об организации, создание опросов, обсуждений, размещение фото, видео) 9000 руб/мес.
Рекламный текст для эффективного функционирования вашего сайта 200 руб 1000 символов.
Уникализированный контент для вашего ресурса 250 руб 1000 символов.
Текст, направленный на продвижение вашего сайта в поисковых системах 200 руб 1000 символов.
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