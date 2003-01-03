picardsflutex

Андрей Чернов picardsflutexpicardsflutex
Добрый денечек или вечерок. Я Андрей - начинающий веб-разработчик, который набирает себе клиентскую базу, так что со мной ты можешь уберечь свой кошелек от горьких слез и всегда договориться на счет цены. Я ценю каждого заказчика, по этому всегда стараюсь выполнить все в срок и как можно качественней.
По профессии я сис. админ, что решил через путь самообучения(порядка 2 лет), отойти в чуть другую отрасль IT - Web-разработка. На данный момент времени занимаюсь версткой, но я постоянно совершенствуюсь и учусь и в будущем хочу вырасти еще и как дизайнер и программист серверной части, чтоб помогать с решением любых проблем своим клиентам.
Инструменты:
-HTML5;
-SASS;
-JS(jQuery);
-Flexbox и Grid;
-БЭМ.
Гарантия на мою работу в 7 дней. При нахождении ошибок с моей стороны Вы сможете написать мне и я как можно скорее исправлю все бесплатно.
Оплату можно совершить на:
-карту;
-paypal;
-webmoney;
а также можем договориться о другом удобном вам способе.
Связаться мы можем в:
Telegram - @Pica4ufix
tel: +380997669767
e-mail: [email protected]