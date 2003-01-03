picardsflutex

Красивый сайт не только для пользователя, но и для программиста. Валидная, адаптивная, кроссбраузерная верстка с чистым кодом. HTML5, SASS, JavaScript

Добрый денечек или вечерок. Я Андрей - начинающий веб-разработчик, который набирает себе клиентскую базу, так что со мной ты можешь уберечь свой кошелек от горьких слез и всегда договориться на счет цены. Я ценю каждого заказчика, по этому всегда стараюсь выполнить все в срок и как можно качественней.

По профессии я сис. админ, что решил через путь самообучения(порядка 2 лет), отойти в чуть другую отрасль IT - Web-разработка. На данный момент времени занимаюсь версткой, но я постоянно совершенствуюсь и учусь и в будущем хочу вырасти еще и как дизайнер и программист серверной части, чтоб помогать с решением любых проблем своим клиентам.

Инструменты:

-HTML5;

-SASS;

-JS(jQuery);

-Flexbox и Grid;

-БЭМ.

Гарантия на мою работу в 7 дней. При нахождении ошибок с моей стороны Вы сможете написать мне и я как можно скорее исправлю все бесплатно.

Оплату можно совершить на:

-карту;

-paypal;

-webmoney;

а также можем договориться о другом удобном вам способе.

Связаться мы можем в:

Telegram - @Pica4ufix

tel: +380997669767

e-mail: [email protected]