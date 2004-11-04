Необходимо увеличить посещаемость западного ресурса. Adult трафик приветствуется. Сам ресурс НЕ эдалт.
- $500HTML-верстка1 исполнительЗакрыт19 лет назад
- $1000
Для удаленной работы требуется специалист по продвижению сайта в рунете (Yandex и др.). Требуется посещаемость от 1К в день на первом этапе, до 15К в последующей работе. Оплата производится по промежуточным результатам.HTML-верстка3 заявкиЗакрыт19 лет назад
- $1000
Необходимо поднять практически с нуля западный ресурс. Более конкретно необходимо: 1. Составить четкий промо план (краткосрочно и долгосрочно) 2. Проанализировать существующий список ключевых слов 3. Определить сайты где лучше разместить ссылки на ресурс и провести работу по добавлению ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт19 лет назад
- $1000
Для удаленной работы требуется специалист в рассылке писем. Желательно со своими базами и хостом. Тексты / графика Вам будут предоставлены. Целевая аудитория в основном западная. Возможен вариант эдалт баз. Оплата производится по результату и зависит ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт19 лет назад
- $300
Для удаленной, долгосрочной работы требуется опытный html кодер. Проект включает сравнительно большое количество страниц (две версии сайта - английская и русская). Существующий дизайн нужно заменить на новый (в PSD формате). Необходимо грамотно переписать HTML код ...HTML-верстка21 заявкаЗакрыт19 лет назад