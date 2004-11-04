picnic

Гость picnic

 
NaN лет
19 лет на фриланс-бирже
Был
19 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Для удаленной работы требуется специалист в SEO (Yandex)

    $1000

    Для удаленной работы требуется специалист по продвижению сайта в рунете (Yandex и др.). Требуется посещаемость от 1К в день на первом этапе, до 15К в последующей работе. Оплата производится по промежуточным результатам.

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    19 лет назад

  • Для удаленной работы требуется специалист в SEO (Google, MSN)

    $1000

    Необходимо поднять практически с нуля западный ресурс. Более конкретно необходимо: 1. Составить четкий промо план (краткосрочно и долгосрочно) 2. Проанализировать существующий список ключевых слов 3. Определить сайты где лучше разместить ссылки на ресурс и провести работу по добавлению ...

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    19 лет назад

  • Требуется специалист в массовых рассылках (балк мейл)

    $1000

    Для удаленной работы требуется специалист в рассылке писем. Желательно со своими базами и хостом. Тексты / графика Вам будут предоставлены. Целевая аудитория в основном западная. Возможен вариант эдалт баз. Оплата производится по результату и зависит ...

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    19 лет назад

  • Требуется HTML кодер / дизайнер для удаленной работы

    $300

    Для удаленной, долгосрочной работы требуется опытный html кодер. Проект включает сравнительно большое количество страниц (две версии сайта - английская и русская). Существующий дизайн нужно заменить на новый (в PSD формате). Необходимо грамотно переписать HTML код ...

    PHPHTML
    HTML-верстка21 заявка
    Закрыт
    19 лет назад