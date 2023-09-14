Марина piece_alternariapiece_alternaria
23 годаРоссия/Новокузнецк
2 года на фриланс-бирже
Была
4 месяца назад
Иллюстрации, эскизы, скетчи.
Доброго времени суток!
Меня зовут Марина, я художница-самоучка.
Коротко о том, что могу делать:
- концепты персонажей;
- шапки для пабликов Вконтакте и разных профилей;
- дизайны для настольных игр или карт;
- иллюстрации для книг/журналов/т.д
Цифровое искусство начала осваивать не так давно, в основном работаю в стиле масла/акварели/минималистичных скетчей с добавлением цвета.
Буду рада сотрудничать!
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Дизайн карт/игр.40 просмотров
- Шапка профиля.36 просмотров
- Концепты.20 просмотров