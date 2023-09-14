Иллюстрации, эскизы, скетчи.

Доброго времени суток!

Меня зовут Марина, я художница-самоучка.

Коротко о том, что могу делать:

- концепты персонажей;

- шапки для пабликов Вконтакте и разных профилей;

- дизайны для настольных игр или карт;

- иллюстрации для книг/журналов/т.д

Цифровое искусство начала осваивать не так давно, в основном работаю в стиле масла/акварели/минималистичных скетчей с добавлением цвета.

Буду рада сотрудничать!