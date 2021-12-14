Impossible is nothing

Приветствую! Меня зовут Екатерина, работаю на фриланс основе впервые.

-Есть положительный опыт по составлению договоров для застройщиков для сделок по покупке недвижимости. Очень внимательна к мелочам, одновременно к общему заполнению и смыслу написанного.

-Опыт работы по продажам недвижимости 5 лет. Быстрое разрешение конфликтных ситуаций и стрессоустойчивость, о чем говорят десятки успешных сделок.

-Знание воронки продаж, выявление и анализ потенциального покупателя, работа в Битрикс, конвертирование лидов - все прилагается, если есть в этом необходимость:))

- Написание интервью с коучем.

Буду рада сотрудничать с ответственными людьми.

На данный момент есть возможность только удаленной работы.

Жду Ваших заявок, с ув. Екатерина Ю.)