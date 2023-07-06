Опыт системного администрирования и администрирования БД - 6 лет

программирую на VB6, VBA, VB.NET, T-SQL

Написал несколько программных модулей под VB.NET, работаюших с БД MS SQL Server 2005, MS Access.

Знаком с XML: создание, изменение, загрузка информации из БД, импорт XML в БД, проверка на соответствие схеме.

Готов работать на C#, Delphi (2006 и выше). Неплохо знаком с Visual Fox.