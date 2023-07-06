Александр Федякин pieropatronpieropatron
43 годаРоссия/Моршанск
15 лет на фриланс-бирже
Был
6 месяцев назад
Опыт системного администрирования и администрирования БД - 6 лет
программирую на VB6, VBA, VB.NET, T-SQL
Написал несколько программных модулей под VB.NET, работаюших с БД MS SQL Server 2005, MS Access.
Знаком с XML: создание, изменение, загрузка информации из БД, импорт XML в БД, проверка на соответствие схеме.
Готов работать на C#, Delphi (2006 и выше). Неплохо знаком с Visual Fox.
Действие аккаунта приостановлено!
Базы данных
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Прикладное ПО
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Системное программирование
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга