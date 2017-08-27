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Новичок в этой сфере, а уже принял 15 заказов, 7 из которых на вёрстку, 3 на сайт под ключ, 4 на написание скриптов и 1 на рисование шаблонов. За это время я узнал много нового и укрепил свои знания в работе с css3 javascript и php. С лёгкостью смогу для вас заказать хостинг и купить домен по самой низкой цене. Помимо инструментов, которые я описал выше я могу так же использовать html, jquery, python и c#.