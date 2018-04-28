Создание сайтов на базе бесплатных платформ
Занимаемся раскруткой и разработкой сайтов и порталов на наиболее популярных системах управление, таких как Joomla, DataLife, Bitrix, WorldPress, NetCat, и др... Возможно техническое сопровождение сайта. Имеется дилерский хостинг.
Сайт-визитка: цена- 10000р, сроки- 7 дней
Портал: цена- 15000р, сроки- 14 дней
Интернет-магазин: цена- 10000, сроки- 14 дней
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Дизайн сайта для мам368 просмотров
- Сайт строительной компании197 просмотров
- Сайт коттеджного поселка179 просмотров
- Сайт строительной компании Галеон179 просмотров
- Сайт компании Айтилогия (новый)165 просмотров
- Интернет магазин компании Айтилогия142 просмотра
- Сайт компании Айтилогия131 просмотр
- Сайт Нахабинского Такси224 просмотра
- Интернет магазин гаджетов176 просмотров
- Дизайн сайта ЧОП Троян219 просмотров
- Дизайн сайта ЧОП Троян233 просмотра
- Сайт гостевого дома Cubahouse165 просмотров
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $150
от 2 дней
нет рейтинга