Создание сайтов на базе бесплатных платформ

Занимаемся раскруткой и разработкой сайтов и порталов на наиболее популярных системах управление, таких как Joomla, DataLife, Bitrix, WorldPress, NetCat, и др... Возможно техническое сопровождение сайта. Имеется дилерский хостинг.

Сайт-визитка: цена- 10000р, сроки- 7 дней

Портал: цена- 15000р, сроки- 14 дней

Интернет-магазин: цена- 10000, сроки- 14 дней