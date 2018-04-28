pigarka

Игорь pigarka

 
34 годаРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Создание сайтов на базе бесплатных платформ

Занимаемся раскруткой и разработкой сайтов и порталов на наиболее популярных системах управление, таких как Joomla, DataLife, Bitrix, WorldPress, NetCat, и др... Возможно техническое сопровождение сайта. Имеется дилерский хостинг.

Сайт-визитка: цена- 10000р, сроки- 7 дней

Портал: цена- 15000р, сроки- 14 дней

Интернет-магазин: цена- 10000, сроки- 14 дней

JoomlaБитриксNetCatСайт-визитка
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