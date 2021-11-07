Дизайнер

Добрый день.

Я занимаюсь дизайном на протяжении многих лет, предоставляю различные услуги сферы дизайна. В точности знаю тонкости современного дизайна. Приятен в общении.

Выполняю работы графического дизайнера. А именно:

- Фирменный стиль и брендинг

- Веб-дизайн

- Разработка шрифтов

- Дизайн рекламы

- Дизайн книг, журналов и газет

- Дизайн для интернета

Помогаю создать красивый, а главное запоминающийся дизайн для моего клиента. Берусь за выполнение услуг различной сложности. С удовольствием отвечу на любые Ваши вопросы. К каждому клиенту подхожу с индивидуальным подходом.

Вы можете ожидать от меня:

- Выполнения заказа в срок или раньше

- Высокое качество работы

- Круглосуточная поддержка, даже по окончанию работы.

- Все необходимые форматы файла, такие как AI, PSD, PDF, PNG, JPG, MOV и т.д.

Программы, в которых я работаю:

- Adobe Illustrator

- Adobe Photoshop

- Adobe After Effects

- Adobe InDesign

- Adobe Premiere Pro

Если вас заинтересовали мои услуги, то напишите мне сообщение и мы все обсудим.