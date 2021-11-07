Добрый день.
Я занимаюсь дизайном на протяжении многих лет, предоставляю различные услуги сферы дизайна. В точности знаю тонкости современного дизайна. Приятен в общении.
Выполняю работы графического дизайнера. А именно:
- Фирменный стиль и брендинг
- Веб-дизайн
- Разработка шрифтов
- Дизайн рекламы
- Дизайн книг, журналов и газет
- Дизайн для интернета
Помогаю создать красивый, а главное запоминающийся дизайн для моего клиента. Берусь за выполнение услуг различной сложности. С удовольствием отвечу на любые Ваши вопросы. К каждому клиенту подхожу с индивидуальным подходом.
Вы можете ожидать от меня:
- Выполнения заказа в срок или раньше
- Высокое качество работы
- Круглосуточная поддержка, даже по окончанию работы.
- Все необходимые форматы файла, такие как AI, PSD, PDF, PNG, JPG, MOV и т.д.
Программы, в которых я работаю:
- Adobe Illustrator
- Adobe Photoshop
- Adobe After Effects
- Adobe InDesign
- Adobe Premiere Pro
Если вас заинтересовали мои услуги, то напишите мне сообщение и мы все обсудим.