pihovr

Роман Пыхов pihovr

 
43 годаРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Дизайн / Графика / Анимация / Фотография

Возраст 31

Проживание Москва

E-mail [email protected]

Тел. (моб.) +7 (985) 256-73-92

Адрес личного сайта http://www.pihov.ru

ОБРАЗОВАНИЕ

09.1999 - 03.2005 - Брянский Государственный Университет. По специальности «Профессиональное обучение» (Информатика)

Должность

дизайнер

Поддержка и ведение фирменного стиля компании.

Постановка задач и выбор средств разработки.

Координация, контроль качества работ, сроков поставленных перед дизайнерами.

Разработка концепций

Разработка рекламных модулей

Разработке фирменной упаковки

Разработка Интернет ресурсов

Разработка Flash графики и анимации

Профессиональная Фотосъемка

Flash
Портфолио