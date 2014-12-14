Дизайн / Графика / Анимация / Фотография
Возраст 31
Проживание Москва
E-mail [email protected]
Тел. (моб.) +7 (985) 256-73-92
Адрес личного сайта http://www.pihov.ru
ОБРАЗОВАНИЕ
09.1999 - 03.2005 - Брянский Государственный Университет. По специальности «Профессиональное обучение» (Информатика)
Должность
дизайнер
Поддержка и ведение фирменного стиля компании.
Постановка задач и выбор средств разработки.
Координация, контроль качества работ, сроков поставленных перед дизайнерами.
Разработка концепций
Разработка рекламных модулей
Разработке фирменной упаковки
Разработка Интернет ресурсов
Разработка Flash графики и анимации
Профессиональная Фотосъемка
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Портфолио
- _*_100 просмотров
- Games Moto Life124 просмотра
- Заставка для Flash Game "Moto Life"120 просмотров
- Презентация Explay124 просмотра
- Без названия107 просмотров
- Без названия100 просмотров
- Без названия100 просмотров
- Свадебное106 просмотров
- Студия - Ольга143 просмотра
- Студия - Ольга133 просмотра
- Студия - Ольга147 просмотров