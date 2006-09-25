Владею С, С++, C#, PHP, Perl, Java-Script, Acembler, Delphi, MapBasic; обеспечения MySQL, MSQL, Acсess, технологиями API Win32S, Pure Win32, GDI. Программирую для Flash MX, Visio, AutoCad 10, Compas.

Стаж работы 7 лет. За период работы написан проект СDS-MySQL-PHP, контроллер посещений (PHP Perl под Апач), поисковый робот (С++ bilder), приложения под администрирование сайтов (PHP Perl под Апач), движки, конверторы Access-Ирбис, Paradox-Excell, приложения под 1С, Delphi, MapBasic.