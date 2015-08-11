pikcy

Мария pikcy

 
37 летРоссия/Нижний Новгород
10 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
КОНТЕНТ-МЕНЕДЖЕР

Social MediaMarketing (SMM):

1.       Определение целевой аудитории. 

2.       Исследование интересов и поведения целевойаудитории. 

3.       Определение вектора интересов аудитории. 

4.       Проведение анализа ниши клиента. 

5.       Подбор площадок с высокой концентрацией целевойаудитории. 

6.       Разработка общей стратегии присутствия компаниив социальных сетях. 

7.       Подбор инструментов, оптимально решающих задачиклиента.

8.       Интегрирование SMM-активности в общуюмаркетинговую стратегию компании.

9.       Управление таргетированной рекламой ВКонтакте. 

10.     Управление контекстной рекламой на Facebook. 

11.     Применение механизмов рекламы в приложениях ВКонтакте. 

12.   Прогнозирование бюджетов контекстной рекламы. 

13.   Оптимизирование бюджетов контекстной рекламы. 

14.   Проектирование и проведие конкурсови флэшмобов. 

15.   Создание и продвижение мероприятий. 

16.   Управление кампанией вирусного посева. 

17.   Нейтрализация негатива в социальных сетяхи блогах. 

18.   Работа с системой оферов. 

19.   Создание брендированных каналов на видео хостингах. 

20.   Выстраивание партнерских программ в социальных сетях. 

21.   Использование дополнительных сервисов для оптимизации SMM-работ.

22.   Организация и проведение онлайн-эвентов. 

Контент-менеджмент:

1.       Создание карты контента для различных площадок. 

2.       Адаптация существующего контента (статьи, новости,посты) под различные форматы (блог, Twitter, Facebook, ВКонтакте). 

3.       Написание текстов в формате каждой из социальных сетей

4.       Написание текстов в блоговом формате.

5.       Написание и распространение релизов.

6.       Написание и подготовка инфоповодов. 

Аналитика:

1.       Мониторинг социальные сети и блогов. 

2.       Проведение аналитики инфоповодов. 

3.       Проведение аналитики тональности упоминаний. 

4.       Поиск источников негатива в социальных сетях и блогах. 

5.       Анализ эффективности кампании. 

6.       Работа с основными системами веб-аналитики. 

7.       Отслеживание источников и качества трафика. 

8.       Проведение аналитики изменения информационного поля. 

9.   Применение внутренних системам статистики социальных сетей.

Обще маркетинговые навыки:

1.   Организация работы со СМИ 

2.   Проведение SWOT-анализа. 

3.   Формулирование УТП. 

4.   Медиапланирование. 

5.   Медиабаинг.

6.   Применение новых digital-инструментов (mobile,дополненная реальность). 

7.   Применение классических интернет-маркетинговыхинструментов (контекстная реклама, медийная реклама, SEO).

Общиеменеджерские навыки:

1.   Брифинг клиента. 

2.   Ведение переговоров. 

3.   Отслеживание трендов в SMM. 

4.   Поиск подрядчиков и управление процессом работы с ними. 

5.   Подготовка презентаций. 

6.   Подготовка календарных планов кампании и придерживаться его. 

7.   Подготовка отчетов. 

 