Social MediaMarketing (SMM):
1. Определение целевой аудитории.
2. Исследование интересов и поведения целевойаудитории.
3. Определение вектора интересов аудитории.
4. Проведение анализа ниши клиента.
5. Подбор площадок с высокой концентрацией целевойаудитории.
6. Разработка общей стратегии присутствия компаниив социальных сетях.
7. Подбор инструментов, оптимально решающих задачиклиента.
8. Интегрирование SMM-активности в общуюмаркетинговую стратегию компании.
9. Управление таргетированной рекламой ВКонтакте.
10. Управление контекстной рекламой на Facebook.
11. Применение механизмов рекламы в приложениях ВКонтакте.
12. Прогнозирование бюджетов контекстной рекламы.
13. Оптимизирование бюджетов контекстной рекламы.
14. Проектирование и проведие конкурсови флэшмобов.
15. Создание и продвижение мероприятий.
16. Управление кампанией вирусного посева.
17. Нейтрализация негатива в социальных сетяхи блогах.
18. Работа с системой оферов.
19. Создание брендированных каналов на видео хостингах.
20. Выстраивание партнерских программ в социальных сетях.
21. Использование дополнительных сервисов для оптимизации SMM-работ.
22. Организация и проведение онлайн-эвентов.
Контент-менеджмент:
1. Создание карты контента для различных площадок.
2. Адаптация существующего контента (статьи, новости,посты) под различные форматы (блог, Twitter, Facebook, ВКонтакте).
3. Написание текстов в формате каждой из социальных сетей
4. Написание текстов в блоговом формате.
5. Написание и распространение релизов.
6. Написание и подготовка инфоповодов.
Аналитика:
1. Мониторинг социальные сети и блогов.
2. Проведение аналитики инфоповодов.
3. Проведение аналитики тональности упоминаний.
4. Поиск источников негатива в социальных сетях и блогах.
5. Анализ эффективности кампании.
6. Работа с основными системами веб-аналитики.
7. Отслеживание источников и качества трафика.
8. Проведение аналитики изменения информационного поля.
9. Применение внутренних системам статистики социальных сетей.
Обще маркетинговые навыки:
1. Организация работы со СМИ
2. Проведение SWOT-анализа.
3. Формулирование УТП.
4. Медиапланирование.
5. Медиабаинг.
6. Применение новых digital-инструментов (mobile,дополненная реальность).
7. Применение классических интернет-маркетинговыхинструментов (контекстная реклама, медийная реклама, SEO).
Общиеменеджерские навыки:
1. Брифинг клиента.
2. Ведение переговоров.
3. Отслеживание трендов в SMM.
4. Поиск подрядчиков и управление процессом работы с ними.
5. Подготовка презентаций.
6. Подготовка календарных планов кампании и придерживаться его.
7. Подготовка отчетов.