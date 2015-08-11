КОНТЕНТ-МЕНЕДЖЕР

Social MediaMarketing (SMM):

1. Определение целевой аудитории.

2. Исследование интересов и поведения целевойаудитории.

3. Определение вектора интересов аудитории.

4. Проведение анализа ниши клиента.

5. Подбор площадок с высокой концентрацией целевойаудитории.

6. Разработка общей стратегии присутствия компаниив социальных сетях.

7. Подбор инструментов, оптимально решающих задачиклиента.

8. Интегрирование SMM-активности в общуюмаркетинговую стратегию компании.

9. Управление таргетированной рекламой ВКонтакте.

10. Управление контекстной рекламой на Facebook.

11. Применение механизмов рекламы в приложениях ВКонтакте.

12. Прогнозирование бюджетов контекстной рекламы.

13. Оптимизирование бюджетов контекстной рекламы.

14. Проектирование и проведие конкурсови флэшмобов.

15. Создание и продвижение мероприятий.

16. Управление кампанией вирусного посева.

17. Нейтрализация негатива в социальных сетяхи блогах.

18. Работа с системой оферов.

19. Создание брендированных каналов на видео хостингах.

20. Выстраивание партнерских программ в социальных сетях.

21. Использование дополнительных сервисов для оптимизации SMM-работ.

22. Организация и проведение онлайн-эвентов.

Контент-менеджмент:

1. Создание карты контента для различных площадок.

2. Адаптация существующего контента (статьи, новости,посты) под различные форматы (блог, Twitter, Facebook, ВКонтакте).

3. Написание текстов в формате каждой из социальных сетей

4. Написание текстов в блоговом формате.

5. Написание и распространение релизов.

6. Написание и подготовка инфоповодов.

Аналитика:

1. Мониторинг социальные сети и блогов.

2. Проведение аналитики инфоповодов.

3. Проведение аналитики тональности упоминаний.

4. Поиск источников негатива в социальных сетях и блогах.

5. Анализ эффективности кампании.

6. Работа с основными системами веб-аналитики.

7. Отслеживание источников и качества трафика.

8. Проведение аналитики изменения информационного поля.

9. Применение внутренних системам статистики социальных сетей.

Обще маркетинговые навыки:

1. Организация работы со СМИ

2. Проведение SWOT-анализа.

3. Формулирование УТП.

4. Медиапланирование.

5. Медиабаинг.

6. Применение новых digital-инструментов (mobile,дополненная реальность).

7. Применение классических интернет-маркетинговыхинструментов (контекстная реклама, медийная реклама, SEO).

Общиеменеджерские навыки:

1. Брифинг клиента.

2. Ведение переговоров.

3. Отслеживание трендов в SMM.

4. Поиск подрядчиков и управление процессом работы с ними.

5. Подготовка презентаций.

6. Подготовка календарных планов кампании и придерживаться его.

7. Подготовка отчетов.