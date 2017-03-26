Идущий осилит дорогу
Обладаю уверенными знаниями PHP и SQL (MySQL).
В наличии мощный инструментарий для создания и отладки PHP приложений:
- Zend Studio 6.1 (IDE)
- Zend Debugger (PDT)
- Zend Zenith (Application Server)
Специализируюсь на создании сайтов на базе CMS Joomla! 1.5.
В настоящее время изучаю Zend Framework 1.7, и планирую в ближайшее время предлагать свои услуги по созданию проектов с нуля на базе этого фреймворка.
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