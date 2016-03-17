Разработка отчетов, создание прайсов, диаграм, баз данных в Excel. Презентации в PowerPiont. Обработка информации для составления отчетности.

Практикующий аналитик с опытом работы на ювелирном, печатном и банковском розничных рынках.

Основное направление аналитика продаж с определением проблемных точек и предложениями для их исправления.

И преимуществ хочу выделить:

- Ответственность;

- Четкость в выполнении задач;

- Оперативность.

Мне нравится заниматься теми задачами, которые я я ищу.