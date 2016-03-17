Разработка отчетов, создание прайсов, диаграм, баз данных в Excel. Презентации в PowerPiont. Обработка информации для составления отчетности.
Практикующий аналитик с опытом работы на ювелирном, печатном и банковском розничных рынках.
Основное направление аналитика продаж с определением проблемных точек и предложениями для их исправления.
И преимуществ хочу выделить:
- Ответственность;
- Четкость в выполнении задач;
- Оперативность.
Мне нравится заниматься теми задачами, которые я я ищу.
Действие аккаунта приостановлено!
Финансовые услуги
нет отзывов
$4/час
от $4
нет рейтинга