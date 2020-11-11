pilomaterialov

Пиломатериалы

Если вам ранее не приходилось сталкиваться с необходимостью выбора сухих отделочных пиломатериалов, то скорее всего, без помощи опытных специалистов обойтись не получится. Конечно, есть и другие пути решения проблемы: например, обратиться к сведущему знакомому строительной отрасли или доверить вопрос выбора той же вагонки, имитации бруса или палубной доски прорабу. Однако мы твердо уверены: заказчик должен хотя бы на самом минимальном уровне разбираться в пиломатериалах и ориентироваться в их отличительных особенностях. Только так можно защититься от преднамеренного обмана и ошибок строителей, допущенных по недосмотру или вследствие низкой квалификации.