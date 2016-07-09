Перевод текстов, написание статей, рерайтинг, текстовая расшифровка аудиофайлов
Окончил Минский Государственный Лингвистический Университет в 2009 году.
Языки:английский, русский.
Программы:Word, Excel, Axapta, 1C
Работал в крупных компаниях в закупках:
- закупка оборудования и сопутствующих материалов
- ведение переговоров и деловая переписка с поставщиками на английском языке (страны ЕС,Китай,Россия)
- составление договоров и аутентичный перевод на английский язык
- сопровождение сделок (перевод и подготовка документов для таможни,заказ транспорта)
- анализ движения товара на основе статистики (Excel: сводные таблицы, ВПР функция и т.д.)
- работа в программе Axapta и 1С
Работа фрилансером:
- написание статей
- перевод текстов- рерайтинг
- текстовая расшифровка аудиофайлов
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