Перевод текстов, написание статей, рерайтинг, текстовая расшифровка аудиофайлов

Окончил Минский Государственный Лингвистический Университет в 2009 году.

Языки:английский, русский.

Программы:Word, Excel, Axapta, 1C

Работал в крупных компаниях в закупках:

- закупка оборудования и сопутствующих материалов

- ведение переговоров и деловая переписка с поставщиками на английском языке (страны ЕС,Китай,Россия)

- составление договоров и аутентичный перевод на английский язык

- сопровождение сделок (перевод и подготовка документов для таможни,заказ транспорта)

- анализ движения товара на основе статистики (Excel: сводные таблицы, ВПР функция и т.д.)

- работа в программе Axapta и 1С

Работа фрилансером:

- написание статей

- перевод текстов- рерайтинг

- текстовая расшифровка аудиофайлов