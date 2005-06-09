Нужен простой скрипт. На сайте будет кнопка "Логин" при нажатии на кнопку всплывает окно с полями для заполнения "логин" и "пароль". При введении правильных логина и пароля пользователь попадает в папку (не сервере, которая будет ...
- Веб-программирование20 заявокЗакрыт18 лет назад
1) установка скрипта в формы для отправки данных. (одна форма-данные вписанные в графы отправляются на мыло; вторая то же самое, но есть графа, напротив которой кнопка "browse" и нужно выбрать файлы с компьютера для отправки. 2)принцип ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт18 лет назад
нужно создать скрипт для интернет-магазина и установить его на сайте. (помимо скрипта нужно будет создать страницы login). создать и установить скрипт для отправки данных на мыло, есть графа в которой пользователь должен выбрать данные со ...Интернет-магазины1 исполнительЗакрыт18 лет назад
Создание и установка скрипта для интернет-магазина, форма для отправки данных.Веб-программирование6 заявокЗакрыт18 лет назад
Сайт будет гибридом сайта www.TemplateMonster.com и www.TemplateTuning.com. Сайт подключен к партнерской программе TemplateMonster и на него будут закачиваются шаблоны с сайта TemplateMonster. Коды для закачки шаблонов и коды для поисковых механизмов, которые будут ...Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт19 лет назад