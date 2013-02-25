piluleonline

Требуется изготовить анимированный ролик с простой анимацией .
Анимация9 заявок
Закрыт
12 лет назад
Требуется изготовить анимированный ролик с простой анимацией .
Необходимо разработать html шаблон для почтовой рассылки .
Требуется специалист по наполнению интернет-аптеки . 30 групп по 10-20 препаратов в каждой.
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Требуется изображение лекарственных средств . Список и наименование есть 200 шт.
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