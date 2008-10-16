Алексей Пиманенко pimanenkopimanenko
Чтобы не создавать свое портфолио на всех сайтах просто даю ссылку http://www.free-lance.ru/users/pimanenko
качественно / индивидуально / точно в срок
Проекты под ключ: дизайн, сайт, реклама, pr, мероприятие, фотография
Берусь за проекты от 300 евро
Все обсуждаемо и выполняемо
Во избежании разногласий по ходу рабочего процесса, просьба предоставлять грамотное техническое задание
Качество и свежесть решений гарантирую
____________________________________
Варианты оплат:
WebMoney ( R-кошелек, Z-кошелек)
Z979451865992
R507231156921
Я.деньги
41001242372519
Наличка-Питер (возможна Москва при договоренности)
Банковский перевод
получатель: Пиманенко Алексей Владимирович
счет: 40817840208490000097
ОАО «Альфа-Банк» ИНН 7728168971
БИК 044525593
Кор/сч. 30101.810.2.00000000593 в ОПЕРУ Московского ГТУ ЦБ РФ
контакты:
icq : 7706509
mail : [email protected]
tel : +7 962 684 75 95
ЯВконтакте: vkontakte.ru/id1508
Участие в конкурсах и награды
1ервое место в конкурсе авторского логотипа "Lockonic" 2007г
1ервое место в конкурсе оригинального промышленного дизайна от компании "Стеклографика" 2006г
выйгрыши тендеров на разработку дизайн-макетов для сайта, логотипов, фирменного стиля, полиграфии