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Проекты под ключ: дизайн, сайт, реклама, pr, мероприятие, фотография

Берусь за проекты от 300 евро

Все обсуждаемо и выполняемо

Во избежании разногласий по ходу рабочего процесса, просьба предоставлять грамотное техническое задание

Качество и свежесть решений гарантирую

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Варианты оплат:

WebMoney ( R-кошелек, Z-кошелек)

Z979451865992

R507231156921

Я.деньги

41001242372519

Наличка-Питер (возможна Москва при договоренности)

Банковский перевод

получатель: Пиманенко Алексей Владимирович

счет: 40817840208490000097

ОАО «Альфа-Банк» ИНН 7728168971

БИК 044525593

Кор/сч. 30101.810.2.00000000593 в ОПЕРУ Московского ГТУ ЦБ РФ

контакты:

icq : 7706509

mail : [email protected]

tel : +7 962 684 75 95

ЯВконтакте: vkontakte.ru/id1508

Участие в конкурсах и награды

1ервое место в конкурсе авторского логотипа "Lockonic" 2007г

1ервое место в конкурсе оригинального промышленного дизайна от компании "Стеклографика" 2006г

выйгрыши тендеров на разработку дизайн-макетов для сайта, логотипов, фирменного стиля, полиграфии