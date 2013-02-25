Дизайнер, верстальщик

Дизайн и верстка полиграфической продукции. Работа по фирменному стилю. POS материалы. Предпечатная подготовка файлов. Верстка многополосной продукции (брошюры, буклеты, каталоги, справочники). Предпечатная подготовка файлов. Знание Photoshop, Illustrator, QuarkXpress, Indesign, Acrobat.

Предпочтение технической верстке многополосной продукции, дизайну и верстке рекламных материалов заказчика по гайдам, предпечатной подготовке файлов.

Опыт работы более 10 лет. Работаю на Mac.