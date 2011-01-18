Изучаем и узнаем астрономию

Человек всегдя притягивал этот загадочный и неизученный космос и скорее всего пройдут 1000 лет, но мы так и не сможем изучить все и понять что в действительности происходит на удаленных галактиках. Хотя мы бысьро все осваиваем, особенно это происходило в двадцатом веке. Все что уже открыто но вы об этом возможно еще не знаете вы сможете прочитать на нашем сайте по астрономии. У нас выложены свежие статьи, много интересных книг и последние новости по изучению космоса.

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