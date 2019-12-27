pinchuk-designer

Expert in UX/UI Product Design (Web/Mobile)
Имею более 3-ох лет опыта роботы над созданиям веб-интерфейсов и интерфейсов для мобильных устройств. Предлагаю современный ориентированный на пользователя дизайн, который поможет достичь ваших бизнес-целей. Творчество является целью моей карьеры, а привлечение лучшего дизайна для клиента с наилучшим качеством - цель моего бизнеса.
«Хороший дизайн похож на холодильник - когда он работает, никто не замечает, но когда он не работает, он точно воняет». - Irene Au
Что я умею
- UI/UX архитектура
- Прототипирование высокого качества
- Material & Apple & Fluent Design
- Графический дизайн
- Дизайн сайтов
- Дизайн интернет-магазинов
- Дизайн приложений
- Адаптивный веб-дизайн
- Редизайн сайтов и мобильных приложений
Моё портфолио
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