pinchuk-designer

Владимир Пинчук pinchuk-designer

 
27 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Expert in UX/UI Product Design (Web/Mobile)

Имею более 3-ох лет опыта роботы над созданиям веб-интерфейсов и интерфейсов для мобильных устройств. Предлагаю современный ориентированный на пользователя дизайн, который поможет достичь ваших бизнес-целей. Творчество является целью моей карьеры, а привлечение лучшего дизайна для клиента с наилучшим качеством - цель моего бизнеса.

«Хороший дизайн похож на холодильник - когда он работает, никто не замечает, но когда он не работает, он точно воняет». - Irene Au

Что я умею

  • UI/UX архитектура
  • Прототипирование высокого качества
  • Material & Apple & Fluent Design
  • Графический дизайн
  • Дизайн сайтов
  • Дизайн интернет-магазинов
  • Дизайн приложений
  • Адаптивный веб-дизайн
  • Редизайн сайтов и мобильных приложений
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Моё портфолио

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