pinchuk-designer

Expert in UX/UI Product Design (Web/Mobile)

Имею более 3-ох лет опыта роботы над созданиям веб-интерфейсов и интерфейсов для мобильных устройств. Предлагаю современный ориентированный на пользователя дизайн, который поможет достичь ваших бизнес-целей. Творчество является целью моей карьеры, а привлечение лучшего дизайна для клиента с наилучшим качеством - цель моего бизнеса.

«Хороший дизайн похож на холодильник - когда он работает, никто не замечает, но когда он не работает, он точно воняет». - Irene Au

Что я умею

UI/UX архитектура

Прототипирование высокого качества

Material & Apple & Fluent Design

Графический дизайн

Дизайн сайтов

Дизайн интернет-магазинов

Дизайн приложений

Адаптивный веб-дизайн

Редизайн сайтов и мобильных приложений

Моё портфолио

Портфолио на Behance

E-mail

[email protected]

Telegram

pinchuk_web