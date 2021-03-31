pinkgoosse

Анастасия pinkgoosse

 
28 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Растровая иллюстрация, портреты,стикерпаки telegram

Создаю электронные портреты по фото,  растровые иллюстрации для любых целей- логотипы, иконки актуальных Instagram,  иллюстрации для книг,  инфопродуктов, печати на холсте,чехлах телефонов,кружках,этикетках, открытках.

Портфолио

Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $10
от 3 дней
#1159
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#2398