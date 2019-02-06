pinktronik2

Программист js/jQuery/json/html/CSS/PHP/SQL Linux.

Портфолио: http://sergeev.spb.ru/portfolio/

1. Разрабатываю клиент-серверные приложения по WEB-технологиям:

MySQL/PostgreSQL+PHP/NodeJS/Perl==JSON-RPC=JavaScripr+jQuery+jQueryUI+HTML+CSS

От заказчика требуется ТЗ или хотя бы четкое представление - чего он хочет.

2. Механический перевод контента баз данных на языки народов мира. Потребуется дамп базы данных (или полный удаленный доступ к серверу).

Цена: €100 за перевод одной одной базы (MySQL либо PostgreSQL до 20Мбайт) на один язык.

Оплата после исполнения.

3. Мобильные приложения по технологии Cordova.

4. Системы управления на базе микрокомпьютера Raspberry. Построение распределенных сетей сбора данных.