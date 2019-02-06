pinktronik2

Максим Сергеев pinktronik2pinktronik2
54 годаРоссия/Санкт-Петербург
8 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Программист js/jQuery/json/html/CSS/PHP/SQL Linux.
Портфолио: http://sergeev.spb.ru/portfolio/
1. Разрабатываю клиент-серверные приложения по WEB-технологиям:
MySQL/PostgreSQL+PHP/NodeJS/Perl==JSON-RPC=JavaScripr+jQuery+jQueryUI+HTML+CSS
От заказчика требуется ТЗ или хотя бы четкое представление - чего он хочет.
2. Механический перевод контента баз данных на языки народов мира. Потребуется дамп базы данных (или полный удаленный доступ к серверу).
Цена: €100 за перевод одной одной базы (MySQL либо PostgreSQL до 20Мбайт) на один язык.
Оплата после исполнения.
3. Мобильные приложения по технологии Cordova.
4. Системы управления на базе микрокомпьютера Raspberry. Построение распределенных сетей сбора данных.
5. Разработка систем управления БПЛА гражданского назначения и пр. роботов.
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