pinnhacharj

Понятие о здоровье и болезни

снижение тонуса кожи.

Гиалуроновая кислота, вводимая в виде линейных отложений, улучшает натяжение и влияет на изменение свойств кожи, что приобретает особенности ортотропного материала.

Цель работы.

Определение влияния использования линейных отложений гиалуроновой кислоты на изменение цефалометрических параметров.

Материал и методология.

В анализ были включены 48 пациентов, в том числе 45 женщин и 3 мужчины в возрасте 36-55 лет с симптомами старения кожи лица, подвергнутой процедуре гиалуроновой нити https://healthy-teeth.su/cherneyut-zuby-pochemu-chto-delat.html.

Гиалуроновая кислота вводилась внутрикожно, вводя ее линейно, перпендикулярно линии пониженного тонуса кожи.

Был измерен участок, отделенный от линии Коллмана, соединяющей линию Франкфурта с самой нижней точкой овала лица.

Измерения с использованием антропометрических штангенциркулей проводились до операции, после операции и через 1 месяц после операции.

Результаты.

Все пациенты достигли статистически значимого улучшения.

Среднее значение измерения до операции составило 8,04 см, сразу после процедуры 7 см, а через месяц после процедуры 6, 96 см.

У 5 пациентов наблюдалось снижение значения измерения менее чем на 10%, у 35 - от 10 до 18% и у 8 - более чем на 18%.

В районе Франкфурта была обнаружена овальная высота лица в среднем 1,04 см.

Выводы.

Процедура с гиалуроновой нитью является минимально инвазивной техникой, которая позволяет исправить симптомы старения кожи с помощью гиалуроновой кислоты.

H H H Введение.

С возрастом изменяются биофизические изменения линии кожи.

Гиалуроновая кислота наносится в виде ортотропного материала.

Цель.

Определение использования гиалуроновой кислоты по изменению цефалометрических параметров.

Материал и методы.

В анализ были включены 48 пациентов, 45 женщин и 3 мужчины в возрасте от 36 до 55 лет с поражениями лица, помещенными под процедуру гиалуроновой нити.

Гиалуроновая кислота применялась внутрикожно, вводя линейно, перпендикулярно линиям пониженного натяжения кожи.

Расстояние от передней части лица до овала было измерено.

Измерения антропометрического компаса проводились до и после лечения.

Результаты.

Статистически значимое улучшение было получено у всех пациентов.

До лечения