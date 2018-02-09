pinterest

Олег pinterest

 
34 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Продвижение интернет-магазина на Etsy через социальную сеть Пинтерест, Facebook и Twitter
  • Накрутка социальных сигналов из Pinterest, Facebook, Google+, Twitter для SEO-продвижения сайтов-новичков и интернет-магазинов.
  • Продвижение интернет-магазинов на Etsy через групповые доски в социальной сети Pinterest.
  • Накрутка Репинов и подписчиков
  • Создание контент-плана и фирменного стиля для Пинов на каждый день.
  • Подтверждение вашего сайта и создание бизнес-аккаунта на Pinterest.
  • Интеграция любых виджетов и кнопок Pinterest на боковую панель вашего web- сайта