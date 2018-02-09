Продвижение интернет-магазина на Etsy через социальную сеть Пинтерест, Facebook и Twitter

Накрутка социальных сигналов из Pinterest, Facebook, Google+, Twitter для SEO-продвижения сайтов-новичков и интернет-магазинов.

Продвижение интернет-магазинов на Etsy через групповые доски в социальной сети Pinterest.

Накрутка Репинов и подписчиков

Создание контент-плана и фирменного стиля для Пинов на каждый день.

Подтверждение вашего сайта и создание бизнес-аккаунта на Pinterest.

Интеграция любых виджетов и кнопок Pinterest на боковую панель вашего web- сайта