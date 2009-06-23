pion51

Юрий Сорочев pion51

 
57 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
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  • Сис. админ на поддержку сервера

    Ищем нового ( старого уже устали искать ) про сис админа на поддержку сервера и время от времени админовские работы вроде переноса сайта. Откликнитесь, если заинтересованы, звоните 050-391-6633 или ...

    CentOSISPmanager
    Системное администрирование14 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Wordpress theme

    $500

    Необходимо профессионально разработать wordpress theme, которая не только бы не уступала лучшим аналогам, представленным в сети вроде woothemes.com, wpremix.com, squeezetheme.com, но и несла в себе всё лучшее, что предлагают указанные источники: например, количество prdesigned page ...

    WordPress
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Html вёрстка и публикация контента, ведение блога

    Для англоязычнога сайта есть контент (текстовые файлы обычно). Надо его правильно классифицировать по категориям, перевести в HTML согласно имеющегося css ( обычно тэги p, ul, ol, a, h?, div class.) и опубликовать на сайт чз ...

    CSSHTMLJoomla
    Наполнение сайтов7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Java script для сокрытия партнерских ссылок

    На сайте http://www.ragepank.com/articles/hide-affiliate-links/ показано как спрятать affiliate link - js сканирует загружаемую страницу и подменяет показ в броузере длинной партнёрской ссылки на короткую обычную, при этом при клике переход осущ. по партнёрской ...

    JavaJavaScriptjQuery
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • CSS формы advanced search with filter

    Для существующей формы поиска (custom Joomla module) нужен проф CSS позволяющий использовать эту форму как горизонтально с toggle эффект для options (типа Yahoo) , так и вертикально с accordion (mootools тк эта lib уже ...

    CSSJoomla
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн иконок

    Мне требуются иконки для сайта: 1. png для оформления меню см приложение (квадрат 40х40 с закруглёнными краями на прозрачном фоне ...

    Иконки и Пиксель-арт5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Логотип, favicon, joomla шаблон

    Есть шаблон от yootheme, нужно его частично упростить, частично подправить, а также разработать лого, favicon и может быть поменять цвет палитру в css. layout трогать не надо.

    CSSJoomla
    Логотипы и Знаки35 заявок
    Закрыт
    16 лет назад