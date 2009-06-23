Ищем нового ( старого уже устали искать ) про сис админа на поддержку сервера и время от времени админовские работы вроде переноса сайта. Откликнитесь, если заинтересованы, звоните 050-391-6633 или ...
- Системное администрирование14 заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
Требуется качественная, детальная вёрстка HTML тем под WordPress на постоянной основе. Работа в команде. Телефонная доступность обязательна.HTML-верстка11 заявокЗакрыт14 лет назад
- $500
Необходимо профессионально разработать wordpress theme, которая не только бы не уступала лучшим аналогам, представленным в сети вроде woothemes.com, wpremix.com, squeezetheme.com, но и несла в себе всё лучшее, что предлагают указанные источники: например, количество prdesigned page ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $50
Требуется профессионально адаптировать CSS форума Kunena под существующий Joomla site использу CSS классы самого сайта, желательно.HTML-верстка7 заявокЗакрыт15 лет назад
Для англоязычнога сайта есть контент (текстовые файлы обычно). Надо его правильно классифицировать по категориям, перевести в HTML согласно имеющегося css ( обычно тэги p, ul, ol, a, h?, div class.) и опубликовать на сайт чз ...Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт15 лет назад
На сайте http://www.ragepank.com/articles/hide-affiliate-links/ показано как спрятать affiliate link - js сканирует загружаемую страницу и подменяет показ в броузере длинной партнёрской ссылки на короткую обычную, при этом при клике переход осущ. по партнёрской ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт16 лет назад
Для существующей формы поиска (custom Joomla module) нужен проф CSS позволяющий использовать эту форму как горизонтально с toggle эффект для options (типа Yahoo) , так и вертикально с accordion (mootools тк эта lib уже ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт16 лет назад
Мне требуются иконки для сайта: 1. png для оформления меню см приложение (квадрат 40х40 с закруглёнными краями на прозрачном фоне ...Иконки и Пиксель-арт5 заявокЗакрыт16 лет назад
Есть шаблон от yootheme, нужно его частично упростить, частично подправить, а также разработать лого, favicon и может быть поменять цвет палитру в css. layout трогать не надо.Логотипы и Знаки35 заявокЗакрыт16 лет назад
Joomla компонент Our_Kids Этот компонент является основным компонентом сайта и он позволяет формировать и просматривать базу данных по детям, живущим в детдомах. Admin часть Часть ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт16 лет назад