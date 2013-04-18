Тексты любой тематики и сложности: интересно, качественно, оперативно!

Рерайт, копирайтинг, продающие и Seo-тексты любой сложности и тематики. Знание основ верстки HTML.

Опыт работы с текстами - 2 года.

Свободное владение ПК, постоянный доступ к Интернет.

К работе подхожу ответственно и творчески. Пишу качественно и оперативно. Тексы информативные, читабельные, грамотные. Нацелена на постоянное, долгосрочное сотрудничество.

Оплата: Вебмани или карта Приватбанка

[email protected]

Skype: m.suhareva1