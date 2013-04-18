Тексты любой тематики и сложности: интересно, качественно, оперативно!
Рерайт, копирайтинг, продающие и Seo-тексты любой сложности и тематики. Знание основ верстки HTML.
Опыт работы с текстами - 2 года.
Свободное владение ПК, постоянный доступ к Интернет.
К работе подхожу ответственно и творчески. Пишу качественно и оперативно. Тексы информативные, читабельные, грамотные. Нацелена на постоянное, долгосрочное сотрудничество.
Оплата: Вебмани или карта Приватбанка
Skype: m.suhareva1
Копирайтинг
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