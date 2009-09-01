Образование:
2004 -2009 гг. Волгоградский государственный социально-педагогический университет, учитель химии с доп. спец. биологией, специалист
2009-2011 гг. Волгоградский государственный социально-педагогический университет, магистр в области химич. образования
2011-2014 гг. Волгоградский государственный университет, аспирантура
Опыт работы:
с 01.09.2009 - наст. время Волгоградский государственный университет, кафедра Биологии, ассистент.
Профессиональные навыки и знания:
- Знание основ делопроизводства
- Уверенный пользователь ПК — MS Office (Word, Excel, Outlook), Internet
- Грамотная устная и письменная речь
немецкий язык - свободно владею
Прочее:
- Коммуникабельность, ответственность, стрессоустойчивость
- Исполнительность, пунктуальность
- Стремление к развитию и профессиональному росту
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