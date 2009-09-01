pipenko87

Надежда Курагина pipenko87

 
36 летРоссия/Волгоград
11 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад

Образование:

2004 -2009 гг.  Волгоградский государственный социально-педагогический университет, учитель химии с доп. спец. биологией, специалист

2009-2011 гг. Волгоградский государственный социально-педагогический университет, магистр в области химич. образования

2011-2014 гг. Волгоградский государственный университет, аспирантура

Опыт работы: 

с 01.09.2009 - наст. время Волгоградский государственный университет, кафедра Биологии, ассистент.

Профессиональные навыки и знания:

  • Знание основ делопроизводства
  • Уверенный пользователь ПК — MS Office (Word, Excel, Outlook), Internet
  • Грамотная устная и письменная речь
Знание иностранных языков:

немецкий язык - свободно владею

Прочее:

  • Коммуникабельность, ответственность, стрессоустойчивость
  • Исполнительность, пунктуальность
  • Стремление к развитию и профессиональному росту