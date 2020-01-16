Сделать сайт на вордпресс по макету фигма. Предлагайте стоимость и сроки.
Сайты «под ключ»29 заявок
Закрыт
4 года назад
Сделать сайт на вордпресс по макету фигма. Предлагайте стоимость и сроки.
Нужен веб-дизайнер, веб-дизайн на тему автосервиса. Из москвы. С реальными ценами, с космическими цифрами лучше не писать, описывайте сразу цену, пишите.
Нужно выполнять все задачи, поставленные перед вами seo специалистом. Менять ошибки сайта, наполнять его, верстать и тд. Ценник ставить не буду, пишите, обговорим что и как... Интерес только в долгосрочной перспективе! Если вы хотите сделать и ...