Нужно выполнять все задачи, поставленные перед вами seo специалистом. Менять ошибки сайта, наполнять его, верстать и тд. Ценник ставить не буду, пишите, обговорим что и как... Интерес только в долгосрочной перспективе! Если вы хотите сделать и ...