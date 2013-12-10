Большой практический опыт PHP (ООП), MySQL (оптимизация запросов, интернационализация), HTML, CSS (хорошо разбираюсь в верстке), JavaScript (jQuery, ExtJS, вопросы взаимодействия с backend), XML, XSLT (за декларативный стиль; правильная передача данных на frontend).
Базовые знания UML.
Работал с CVS, SVN, Git. Пользовался Redmine. Есть идеи по мультиразработке.
Имею опыт построения ORM, систем поиска информации, интерактивных систем, интернационализации существующих систем, оптимизации производительности, рефакторинга.
Уделяю большое внимание выразительности и простоте использования создаваемых средств.
Умею разобраться в чужом коде, с новыми технологиями. Автономен. Ориентирован на результат.
Дружу с математикой и булевой алгеброй.
Обладаю нестандартным видением, применяю инновационный подход к решению задач.
Имею профессиональное чутьё, чувство дизайна.
Умею "Понять устройство"