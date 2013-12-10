php, mysql, html, css, js (jquery, extjs), xml, xslt

Большой практический опыт PHP (ООП), MySQL (оптимизация запросов, интернационализация), HTML, CSS (хорошо разбираюсь в верстке), JavaScript (jQuery, ExtJS, вопросы взаимодействия с backend), XML, XSLT (за декларативный стиль; правильная передача данных на frontend).

Базовые знания UML.

Работал с CVS, SVN, Git. Пользовался Redmine. Есть идеи по мультиразработке.

Имею опыт построения ORM, систем поиска информации, интерактивных систем, интернационализации существующих систем, оптимизации производительности, рефакторинга.

Уделяю большое внимание выразительности и простоте использования создаваемых средств.

Умею разобраться в чужом коде, с новыми технологиями. Автономен. Ориентирован на результат.

Дружу с математикой и булевой алгеброй.

Обладаю нестандартным видением, применяю инновационный подход к решению задач.

Имею профессиональное чутьё, чувство дизайна.

Умею "Понять устройство"