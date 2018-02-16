Web-developer

Front-End

Верстаю макеты из(если требуется), активно применяядля создания анимационных эффектов.

Также всё делается адаптивно (в том числе принцип Mobile First), при этом всё оптимизировано и следует правилам семантики.

Back-End

Разрабатываю плагины/темы дляс последующей возможной публикацией в репозиторий соответствующих CMS.

Всё по правилам кодекса, с активным применением Unyson (для WordPress).

Также возможен полный перевод проекта из PSD сразу в CMS.

Основные языки программирования - PHP и Python.

Имеется опыт работы с геолокацией, для этого используем SypexGeo или продукты от MaxMind (если требуется).

Также занимаюсь подключением платежей различных уровней, в том числе онлайн, оффлайн и инлайн.

Возможна интеграция WebMoney, Qiwi, Bitcoin, PayPal, Visa, MasterCard, SMS, Western Union, Альфа Банк и др.

Само собой также разрабатываем ботов для Вконтакте и Telegram, а также различного рода фермы для Facebook, Twitter и Инстаграм.

Все проекты разрабатываю с повышенным уровнем безопасности, в том числе идет защита от SQL инъекций, CSRF, MITM, XSS.