Front-EndВерстаю макеты из PSD в Pixel Perfect (если требуется), активно применяя HTML 5 и CSS 3 для создания анимационных эффектов.
Также всё делается адаптивно (в том числе принцип Mobile First), при этом всё оптимизировано и следует правилам семантики.
Back-EndРазрабатываю плагины/темы для WordPress и OpenCart с последующей возможной публикацией в репозиторий соответствующих CMS.
Всё по правилам кодекса, с активным применением Unyson (для WordPress).
Также возможен полный перевод проекта из PSD сразу в CMS.
Основные языки программирования - PHP и Python.
Имеется опыт работы с геолокацией, для этого используем SypexGeo или продукты от MaxMind (если требуется).
Также занимаюсь подключением платежей различных уровней, в том числе онлайн, оффлайн и инлайн.
Возможна интеграция WebMoney, Qiwi, Bitcoin, PayPal, Visa, MasterCard, SMS, Western Union, Альфа Банк и др.
Само собой также разрабатываем ботов для Вконтакте и Telegram, а также различного рода фермы для Facebook, Twitter и Инстаграм.
Все проекты разрабатываю с повышенным уровнем безопасности, в том числе идет защита от SQL инъекций, CSRF, MITM, XSS.