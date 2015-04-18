программирование, администрирование, верстка , создание баннеров и др.
Здавствуйте, мне. 25 лет.
Есть образование в сфере iT
есть знания HTML, CSS, Java Script, PHP, MySql, Photoshop, Cms Wordpress
возьмусь за любую работу для приобретения опыта
Мои услуги:
администрирование сайтов
Наполнение контентом
Знание cms Wordpress
создание банеров HTML, JIF
Верстка
Рерайт
Копирайт
Легко обучаема
Очень трудолюбива
Ответственно отношусь к работе
Соблюдаю сроки
Портфолио: domkofe.dn.ua, sitemade.dn.ua
Контакты!
skype: uspexx_2013
почта: [email protected]