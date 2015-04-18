piranjia

Ирина piranjia

 
34 годаУкраина/Донецк
11 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
программирование, администрирование, верстка , создание баннеров и др.

Здавствуйте, мне. 25 лет.

Есть образование в сфере iT

есть знания HTML, CSS, Java Script, PHP, MySql, Photoshop, Cms Wordpress

возьмусь за любую работу для приобретения опыта

Мои услуги:

администрирование сайтов

Наполнение контентом

Знание cms Wordpress

создание банеров HTML, JIF

Верстка

Рерайт

Копирайт

Легко обучаема

Очень трудолюбива

Ответственно отношусь к работе

Соблюдаю сроки

Портфолио: domkofe.dn.ua, sitemade.dn.ua

Контакты!

skype: uspexx_2013

почта: [email protected]

PHPWordPressMySQLHTMLCSSJavaPhotoshop